Uw Ikea-meubels kunt u straks kopen op Amazon

De Zweedse meubelgigant Ikea gaat zijn spullen aanbieden via webwinkels van derden. Daarbij zijn mogelijk de internetreuzen Amazon en Alibaba.

De nieuwe onlineverkoopstrategie is een radicale ommekeer bij Ikea, dat alle verkoop - in zijn fysieke winkels en later op de Ikea-website - sinds het ontstaan 74 jaar geleden in eigen beheer hield. De verschuiving naar meer onlineactiviteit komt na jaren van afnemende bezoekersaantallen in de fysieke winkels. Ikea is pas laat op de kar van e-commerce gesprongen. Het oude en jarenlang succesvolle zakenmodel veranderen botste intern op weerstand. Bestuursvoorzitter Torbjörn Lööf van Inter Ikea, het bedrijfsonderdeel dat voor productie en bevoorrading van de keten zorgt, maakte de omslag bekend in de Britse krant The Financial Times. "Traditioneel is de hele keten van Ikea gericht op bezorging aan winkels", aldus Lööf.