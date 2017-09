Urban beats kleinkunst

Amper 10 uur op een zaterdag en Noonah Eze zit met een muntthee achter haar laptop aan de keukentafel, op zoek naar muziek. Vanavond gaat ze als haar alter ego, dj Black Mamba, draaien op een feestje. "Nu ik voltijds werk, heb ik geen tijd om nieuwe hits te zoeken. Wat een verschil met de zomer. Dat was chillen in de week en draaien in het weekend. Heerlijk." Kan ze dan geen lijstje uit de oude doos bovenhalen? "No way. Er is niets zo saai als tweemaal dezelfde set draaien." Enkel vorig weekend had ze écht geen tijd, dus schoof Noonah eenmalig haar principe aan de kant.