Ouderdom Plus

Universiteit wil begrip 'ouderdom' herdefiniëren: 70 is het nieuwe 60

Leeftijd is maar een getal, wil het cliché. Nu wil de Stony Brook University uit New York dat getal anders berekenen? Niet je aantal levensjaren zegt of je oud bent of niet, wel hoeveel jaar je nog te gaan hebt. Een frisse blik op de vergrijzing.