Uitstoot van broeikasgassen daalt niet meer

De voorbije twee jaar is de uitstoot van broeikasgassen in ons land opnieuw gestegen. Experts wijzen naar het weer als mogelijke verklaring. Sinds 2010 gaat de uitstoot van broeikasgas in ons land in dalende lijn. Logisch ook, gezien de inspanningen die er op dat vlak worden gedaan. Maar sinds twee jaar gaat de grafiek opnieuw in stijgende lijn. In 2015 steeg de uitstoot met 2,9 procent, volgens de eerste, voorlopige, cijfers kwam daar in 2016 nog eens 0,7 procent bij. De schuld van het weer, volgens experts. In 2014 hadden we een uitzonderlijk zachte winter. In 2015 en '16 was het een stuk kouder, waardoor de nood aan verwarming én de daaraan gekoppelde uitstoot steeg. Ondanks die, gedeeltelijke, verklaring zien experts de cijfers toch als een belangrijk signaal.