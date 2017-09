UCI kiest nieuwe voorzitter

Tom Van Damme heeft er lang over nagedacht. De directeur-voorzitter van de Belgische wielerbond besliste uiteindelijk om geen kandidaat te zijn voor de voorzittersverkiezing van de UCI. Over vier jaar misschien, wanneer Van Damme zeker is van een grotere ruggensteun. Tussen de Brit Brian Cookson (66) en de Fransman David Lappartient (44) zal het vandaag dus gaan. Oude cultuur versus oude cultuur. Een slachtpartij dreigt het niet te worden in Bergen. Niet zoals vier jaar geleden in Firenze. Verkiezingen toen stonden in het teken van de afrekening met de oude voorzitter. Cookson was de uitdager.