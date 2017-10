U denkt steeds meer aan uw oude dag

Heel wat Belgen investeren via werkgever in aanvullend pensioen

De Belg heeft via groepsverzekeringen en pensioenfondsen 75 miljard euro opzijgezet voor zijn oude dag. Een aanzienlijk bedrag, zo lijkt het. Toch is dit slechts een begin.

Deels omdat het wettelijke pensioen in ons land laag ligt, zorgen heel wat Belgen voor een spaarpotje voor na de carrière. Met de hulp van hun werkgever stoppen ze maandelijks een bedrag in een groepsverzekering of een pensioenfonds, waar ze een mooie rente op krijgen. Zodra ze met pensioen gaan, cashen ze het bedrag. De totale som die Belgen via die tweede pensioenpijler (de eerste is het wettelijke pensioen, de derde het individuele pensioensparen) liep dit jaar op tot 75 miljard euro. Dat is 3 miljard meer dan vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van Sigidis, dat de databanken voor pensioenen beheert.