U betaalde te veel aan energie, en krijgt dit straks terug

Vlaamse gezinnen en bedrijven hebben de laatste jaren te veel betaald voor de federale energiebijdrage. Die bijdrage is een van de vele toeslagen op de gas- en stroomfactuur. Met de opbrengst wordt onder meer de federale energiewaakhond CREG gefinancierd. Maar met de berekening van de energiebijdrage loopt al een tijd iets mis. Sinds 2008 is 75 miljoen euro te veel geïnd bij de Vlaamse consumenten. In Wallonië en Brussel ook. Daar is wel al een deel gecompenseerd. Op voorstel van minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) heeft de Vlaamse regering vorige vrijdag formeel beslist om het te veel betaalde geld officieel terug te eisen.