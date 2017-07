Twitter-koning

Behoort Twitter tot het politiek wapenarsenaal? Ruim 70 procent van de Amerikanen vindt dat president Trump te veel twittert. Zelf noemt hij sociale media deel van een 'modern presidentschap'. Daarbij schiet hij zichzelf vaak in de voet door over de schreef te gaan. Goed voorbeeld, de 'worstelvideo' die per tweet rond de wereld ging. Op zich komisch. Maar voor een president? Trump twittert om gevestigde media te omzeilen, tegenstanders neer te halen en zijn politieke basis te binden. Hij kan zich bijna onbeperkt uitleven. De Amerikaanse president heeft een termijn van vier jaar, is bijna onafzetbaar en heeft een trouwe achterban.