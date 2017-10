Tweelingen: troetelkindjes van de wetenschap

Reportage. Tienduizendste meerling opgenomen in register, en dat is van onschatbare waarde

Meerlingen zijn goud waard in de wetenschap. Ze verklapten al dat luchtvervuiling een impact heeft nog voor de geboorte en dat depressie 'erfelijker' is dan psychose. Het Oost-Vlaamse meerlingenregister vierde de komst van Arthur en Thijmen.

Arthur en Thijmen zijn zich er nog niet van bewust. Maar door hun registratie als tienduizendste tweeling in het Oost-Vlaamse meerlingenregister zouden de schattige baby'tjes wel eens een grote bijdrage kunnen leveren aan de wetenschap. Want tweelingen, en bij uitbreiding ook meerlingen, zijn een goudmijn voor onderzoek. Of ze nu eeneiig of twee-eiig zijn. "Onderzoek van zowel eeneiige als twee-eiige tweelingen geeft de kans om een onderscheid te maken tussen genetische en omgevingsfactoren", legt professor Moleculaire Biologie Catherine Derom uit. "Eeneiige zijn genetisch identiek, twee-eiige niet.