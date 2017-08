Twee soldaten VS gedood in Noord-Irak

Twee Amerikaanse soldaten zijn tijdens een operatie in Noord-Irak gedood. Vijf andere militairen zouden verwondingen hebben opgelopen, deelt de internationale coalitie mee. Volgens de eerste berichten zouden ze niet bij een vijandelijk contact met IS gedood zijn. De Amerikaanse bevelhebber van de internationale coalitie, generaal Stephen Townsend, drukte zijn medeleven uit met de nabestaanden. De soldaten zouden zijn omgekomen bij de bestrijding van een "kwaadaardige vijand". Het IS-persbureau Amaq deelde mee dat de soldaten zijn omgekomen door een raketbeschieting van IS op een dorp in de omgeving van de Noord-Iraakse stad Tell Afar. De VS voeren de internationale coalitie tegen IS aan. Met Amerikaanse luchtsteun en militaire adviseurs op de grond veroverde het Iraakse leger in juli het IS-bolwerk Mosoel. In het noorden van Irak controleren de jihadisten nog steeds een aantal gebieden.