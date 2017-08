Twee mannen met een tripel

De jongen heeft iets vertroebelds in zijn ogen. Hij zit wat te waggelen op een bankje op de autovrije Anspachlaan in de zon met een bijna leeg flesje Westmalle naast zich. Hij zoekt oogcontact. Ik veronderstel dat er iets gaat komen over tijdelijke dakloosheid en vier hongerige kinderen. Of een sigaret. Ik versnel. "Hey, ken je me niet meer?" Draai me om. "Ik ben Ibrahim." Ibrahim. Laat me denken.