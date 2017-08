Twee handen op één kolf

Alsof er vlekjes op de ansichtkaart zitten, want wat doen al die wapens op dat idyllische dorpstafereel in Oliena? Waarom schieten de ongeveer tweehonderd opgedirkte bewoners in de lucht terwijl ze net nog vredig in een paasprocessie liepen? Is er iets gebeurd? Het antwoord: nee, er is niets gebeurd. Het zijn geen vlekjes. Het is Italië, een wapenminnend land. Zo bezitten de burgers er ruim 10 miljoen wapens en behoren de Italiaanse wapenfabrieken tot de productiefste ter wereld. Uit cijfers van 2013 blijkt bijvoorbeeld dat, op de Verenigde Staten na, nergens zo veel kleine handwapens worden gemaakt als in Italië.