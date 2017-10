Twaalf gewonden bij busbotsing in Hasselt

Twaalf mensen zijn gewond geraakt bij een botsing tussen twee lijnbussen in Kuringen (Hasselt). Omstreeks 18.30 uur moest een bus van De Lijn op de Kuringersteenweg een noodmanoeuvre maken omdat er een auto de busbaan was opgedraaid. Een tweede bus reed daardoor in op de achterkant van de eerste. In beide voertuigen samen vielen tien tot elf lichtgewonden en één zwaargewonde. De materiële schade is groot, aldus De Lijn. Het is voorlopig onduidelijk waarom de automobilist zich op de busbaan bevond.