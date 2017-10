Tussen mythe en boter

De spotlights staan deze week op Joseph Beuys, de Duitse (performance)kunstenaar met hoge spektakelwaarde. Het M KHA kijkt naar zijn Antwerpse periode en fascinatie voor een groot Eurazië, Film Fest Gent toont Beuys als de charismatische messias.

Beuys, dat is de man die zich in een vilten doek wikkelde en zich zo per ambulance van de luchthaven naar een New Yorkse galerie liet rijden om daar drie dagen een kamer te delen met een coyote, een symbool voor de native Americans en de schade die hen was toegedaan. Beuys, dat is de man die 7.000 eiken plantte en als professor en met veel lawaai van de Düsseldorf Academy of Art gegooid werd omdat hij toch studenten aanvaardde die de toelatingsproef niet haalden.