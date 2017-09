Tussen boksbeugel en barista

Aalsters burgemeester Christoph D'haese (N-VA) komt met een strikt veiligheidsplan. Want dat is een heikel punt in een stad die stilaan hip wordt, maar volgens sommigen een 'marginaal' kantje heeft. Hoe gaat het in het Londen aan de Dender?

Tieners hebben een man dit weekend zo hard bewerkt met boksbeugels dat hij deze week nog enkele operaties moet ondergaan. Als reactie op dit geval heeft de Aalsterse burgemeester een nieuw veiligheidsplan uitgerold. Wie de openbare veiligheid verstoort, wordt direct twaalf uur lang vastgezet. "Dergelijke incidenten doen pijn", zegt D'haese. "Ik ben heel tevreden dat ik de burgemeester ben van een heel creatieve stad, maar we zitten met een veiligheidsprobleem." En de Oost-Vlaamse stad heeft haar reputatie op dit vlak nu eenmaal tegen.