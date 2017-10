Turkije op een dood spoor

ROMAN. In 2016 kreeg De lanterfanter, het debuut van de Turkse schrijver Yusuf Atilgan uit 1959, lovende kritieken van de Nederlandstalige pers. Hetzelfde zien we gebeuren bij Hotel Moederland, de vertaling van Anayurt Oteli uit 1973.

Zebercet is een 33-jarige zonderling die in een klein provinciestadje in Turkije een hotel uitbaat. Ooit was het een riante familievilla, maar het tij is gekeerd en het fortuin is verdwenen. Hij weet nog precies in welk bed hij geboren werd, maar nu slapen er gasten in. Het leven van Zebercet wordt getekend door regelmaat. Twee keer per jaar gaat hij naar de kleermaker, om de vier weken laat hij zijn haar knippen en een paar keer per week bestijgt hij de voor het gemak zonder onderbroek slapende werkster die alleen even knort wanneer hij in haar borsten bijt.