Trumps anti-establishmentoorlog speelt Democraten in de kaart

Trump hanteert een doorzichtige strategie. De naar eigen zeggen 'uiterst succesvolle' zakenman meende na de 'historisch grote' presidentiële overwinning een uniek mandaat van het Amerikaanse volk te hebben gekregen. Met ook nog eens - dankzij hem! - Republikeinse meerderheden in het Congres. Het is voor Trump-politiek niet te bevatten dat in de afgelopen zeven maanden de Republikeinse leiding niet in staat was Obamacare af te schaffen en te vervangen door wat voor alternatief dan ook. Trump is geïnteresseerd in scoren, en hoe dat alternatief er precies uit had moeten zien, interesseert hem nauwelijks. Met scherpe aanvallen tegen Republikeinse leiders - 'losers' als O'Connell, Ryan en McCain - heeft hij zijn anti-Washington-oorlog verbreed tot en met het Republikeinse establishment.