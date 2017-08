Trump vindt geen gehoor bij Mexico en Australië

Trump sprak luttele dagen na zijn aantreden in januari met de Mexicaanse president Enrique Pena Nieto en de Australische premier Malcolm Turnbull. Dat blijkt uit de transcripten van twee telefoongesprekken die werden gepubliceerd door The Washington Post. Vooral het telefoontje met Turnbull zinde Trump niet. Hij vertelde Turnbull dat hij met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin een veel aangenamer gesprek had gevoerd en gooide vervolgens de hoorn hard op de haak. Het belangrijkste gesprek was echter dat met de Mexicaanse president Nieto, die door Trump amicaal Enrique genoemd. Nieto zei hem helemaal niet te overwegen om te betalen voor de muur die Trump aan de grens met Mexico wil oprichten.