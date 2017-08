Trump ontdekt plots de alt-left

'Alt-left'. De term kwam vorige week ineens uit de lucht vallen. President Trump gebruikte hem tijdens een persconferentie in New York over de rellen in Charlottesville, Virginia. Daar raakten rond het standbeeld van de omstreden Zuidelijke generaal Robert E. Lee extreemrechtse demonstranten slaags met tegenstanders, waarbij een linkse activiste doelbewust werd doodgereden. Trump zei dat weekend niets over het extreemrechtse geweld en distantieerde zich daarna schoorvoetend. Dinsdag besloot hij ineens uit een ander vaatje te tappen. Trof die extreemrechtse betogers wel alle blaam? "Hoe zit het met de alt-left die op de alt-right kwam afstormen?