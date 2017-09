Trump noemt Kim Jong-un 'Rocket Man'

"Ik heb gisteravond met president Moon van Zuid-Korea gesproken. Ik heb hem gevraagd hoe het met Raketman is. Er staan lange rijen aan de tankstations in Noord-Korea. Jammer." Met die tweet heeft Amerikaans president Donald Trump weer uitgehaald naar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De tweet van Trump kwam er twee weken nadat Noord-Korea zijn zwaarste nucleaire test tot nu toe heeft gehouden. Donderdag zei Trump nog dat hij samenwerkt met China om meer druk uit te oefenen op Pyongyang, maar daar wilde hij niet verder over uitweiden. De tweet komt net voor de aankomst van Trump in New York, waar de algemene vergadering van de Verenigde Naties plaatsvindt. Trump zal er een onderhoud hebben met president Moon van Zuid-Korea en premier Shinzo Abe van Japan over de nucleaire dreiging.