Trump mag dreigen, want dat is nieuws

Wie gewelddadige bedreigingen verspreidt of geweld promoot op Twitter, kan door de berichtendienst tijdelijk of permanent geblokkeerd worden. Dat staat duidelijk in de gebruiksvoorwaarden van Twitter. De Twitter-gemeenschap vroeg zich terecht af hoe het mogelijk was dat een niet mis te verstane tweet van de Amerikaanse president Donald Trump van afgelopen zaterdag nog steeds te lezen was. Nadat hij de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho had horen spreken in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, kon de meest impulsieve inwoner van het Twitter-dorp zijn duimen niet bedwingen.