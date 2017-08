Trump looft Kim Jong-un

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un geprezen voor diens beslissing om de plan- nen voor een raketaanval op Guam in de koelkast te zetten. "Een erg wijze en beredeneerde beslissing. Het alternatief zou catastrofaal en onaanvaardbaar geweest zijn!", zo deelde Trump mee op twitter. De Noord-Koreaanse staatsmedia hadden duidelijk gemaakt dat Kim nog wacht met het nemen van een beslissing over een mogelijke aanval op Guam, een Amerikaans eiland in de Stille Oceaan. Daardoor lopen de spanningen tussen Washington en Pyongyang voorlopig niet verder op. het regime van Kim Jong-un had er vorige week mee gedreigd om een kern - wapen af te vuren op Guam, waarna trump beloofde te zullen antwoorden met "vuur en furie zoals de wereld nooit eerder heeft mogen aanschouwen".