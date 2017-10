Trump deelt doekjes voor het bloeden uit

De poging van VS-president Trump om de brokken met de inwoners van Puerto Rico te lijmen is op een fiasco uitgedraaid. Trump probeerde zich bij zijn bezoek aan hoofdstad San Juan populair te maken door, bij wijze van noodhulp, een aantal keukenrollen in het publiek te werpen. Een geste die Carmen Yulin Cruz, burgemeester van San Juan, maar matig kon appreciëren. "Een verschrikkelijk gebaar", liet ze weten. Ook het onderhoud met de president stelde volgens Cruz maar weinig voor. "Een meeting van amper 17 minuten. Pure pr." Trump krijgt in Puerto Rico kritiek omdat er, twee weken na de passage van orkaan Maria, nog steeds amper sprake is van noodhulp vanuit de VS. Trump zelf had naar goede gewoonte een heel eigen kijk op het fout gelopen bezoek.