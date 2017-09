Trentin in zetel naar Vuelta-zege

De 28-jarige Italiaan bloeit dit jaar helemaal open. Niet dat Trentin voor de Vuelta nog op een blanco erelijst teerde. Zowel in 2013 als in 2014 won hij al een rit in de Tour. En vorig jaar triomfeerde hij in de Ronde van Italië. Ook Parijs-Tours prijkt al op zijn erelijst. In het voorjaar moest Trentin zich steevast opofferen voor de kopmannen. De loyale Trentijn deed dat met de glimlach, maar acht zich stilaan rijp om zelf te oogsten. Geen toeval dat hij volgend jaar naar Orica-Scott trekt. Het zou zomaar eens kunnen dat QuickStep-manager Patrick Lefevere volgend voorjaar spijt krijgt dat hij de Italiaan liet vertrekken.