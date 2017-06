Transfer Mata naar Anderlecht definitief van de baan

Clinton Mata (Charleroi) trekt ondanks een akkoord op clubniveau niet naar het Astridpark. Anderlecht trekt de stekker uit de onderhandelingen. Om te beginnen: waarom had Anderlecht een nieuwe rechtsback nodig? De landskampioen heeft nu al drie spelers op die positie. Dan was er nog de paringsdans tussen de bevriende clubs, die er beide openlijk voor uitkwamen dat de speler van werkgever mocht veranderen. Aan de andere kant was er Mata, die wel trek had in het sportieve en financiële plaatje, maar zich op menselijk vlak onder druk gezet voelde. Op sociale media vroeg hij tijd om na te denken. Twee weken lang, wachtend op een andere aanbieding. Anderlecht voelde de bui hangen en trok dan maar zelf de stekker uit het dossier.