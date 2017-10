Tottenham en Madrid kunnen matig boeien

Omdat Tottenham niet echt wilde, en Real Madrid niet echt kon, bleef alles steken op een matig gelijkspel. Snel te vergeten. We doen alles over op Wembley, op 1 november. Omdat Real nog in zomerreces vertoefde, hoéfden de Spurs niet eens te voetballen om op voorsprong te komen. Een cross vanop rechts richting Kane werd door (een zwakke) Varane in zijn eigen doel verwerkt (0-1). Op slag van rust keek onze Alderweireld mee toe hoe Kroos in de zestien meter werd onderuitgehaald, waarna Ronaldo vanop de stip gelijkmaakte (1-1). Het bleef allemaal behoorlijk matig, ook na de rust. Het slot was eveneens een maat voor niks.