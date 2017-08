Totale gekte is de nieuwe norm

"Bij de laatste totale zonsverduistering die over Europa trok (11 augustus 1999, MM) was er in Engeland ook sprake van een hype. Enorme hoeveelheden mensen trokken toen naar de zuidkust, de campings waren al maanden tevoren uitverkocht", herinnert massapsycholoog Jaap van Ginneken zich nog goed. "Die hang naar authentieke, persoonlijke bijzonderheden is heel kenmerkend voor onze cultuur, die eigenlijk voor honderd procent van plastiek is." Die menselijke hang is nog niet verdwenen. Integendeel, bij de Amerikaanse eclipsgekte mag je op zijn zachtst gezegd van een serieuze schaalvergroting spreken. 'Enorme hoeveelheden mensen' is in de VS vertaald naar 'de grootste volksverhuizing ooit', miljoenen bezoekers stromen toe vanuit binnen- en buitenland.