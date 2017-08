Totale eclips van de zon legt Bonnie Tyler geen windeieren

Leve de eclips! Althans: voor Bonnie Tyler. Noord-Amerika was vorige week in de ban van een totale zonsverduistering en dat heeft de zangeres uit Wales geen windeieren gelegd. In de week van de eclips werd haar iconische nummer 'Total Eclipse of the Heart' uit 1983 liefst 31.000 keer gedownload. Goed voor een dertiende plaats in de Digital Song Sales ranglijst, een ranglijst waar Tyler nooit eerder in voorkwam. Tyler werd op 21 augustus ook al gevraag om het nummer live te zingen op het cruiseschip Oasis of the Seas dat voor de gelegenheid naar de Caraïben vaarde voor de totale zonsverduistering. Een voorstel waar ze graag op inging. Tyler is ook niet de enige die voordeel haalt uit de eclips. 'Here Comes the Sun' van The Beatles werd 5.000 keer gedownload.