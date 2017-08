Totale afgang voor Rouches

Voor schoon voetbal moeten we dezer dagen niet naar Sclessin afzakken. Als dat zo blijft en het gaat straks sneeuwen, zijn we dat binnenkort ook niet meer van plan. Het spel van Standard doet nog het meeste denken aan een jongetje van 12 dat tafelvoetbal speelt: zonder nadenken aan de mannetjes draaien, met daartussen een bal die alle kanten opspringt. Een hyperkinetische warboel, die Rouches. Van de hemel naar de hel in veertien dagen - dat kan alleen op Sclessin. Warrig is een elftal van Francky Dury nog nooit geweest. Gisteravond startte Dury met vijf nieuwkomers in de basis.