Tot vier jaar cel voor plastic zakjes in Kenia

De gedachte achter de wet is dat plastic oceanen en aardbodem vervuilt. Het kan in de voedselketen van de mens belanden via bijvoorbeeld vis en slachtvee. Plastic tasjes kunnen er vele jaren over doen om te vergaan. De vraag is of het verbod in de praktijk zal werken. Alleen al Keniaanse supermarkten verdelen volgens de VN elk jaar 100 miljoen zakjes. Minister Judi Wakhungu heeft al laten weten dat er bij overtredingen niet naar alle 45 miljoen inwoners van Kenia wordt gekeken. Hij wil de 'gewone man' ontzien en zich vooral richten op producenten en distributeurs van plastic tasjes.