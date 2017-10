Toptelevisie over babymachines

The Handmaid's Tale toont een wereld waarin fundamentalisten de plak zwaaien, vrijheden worden beperkt en vrouwen tot babymachines worden herleid. De reeks was een groot succes in de VS, met dank aan Trump.

Gilead, in een niet zo verre toekomst. Door milieuvervuiling en ziekte is het gros van de inwoners onvruchtbaar. De weinige vruchtbare vrouwen die er nog zijn worden ingelijfd door de opperklasse van religieuze fundamentalisten die de plak zwaaien in de theocratie. Hun enige taak: broedmachines zijn voor de heersers. Eén van hen is Offred, een vrouw die man en kind afgenomen werd en het slaafje wordt van commandant Fred ('of Fred' dus). Door haar ogen wordt het verhaal van de dienstmaagden verteld. The Handmaid's Tale (Het verhaal van de dienstmaagd), dat dit voorjaar in première ging op het streamingplatform Hulu, is gebaseerd op de roman van de Canadese schrijfster Margaret Atwood.