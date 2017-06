Toptalent met stalen zenuwen

Emma Meesseman kneep Italië dood met 28 punten, 11 rebounds, 5 assists, 2 steals en 5 blocks. En wat zegt de bescheiden West-Vlaamse dan? "Als ik zoveel kan scoren, dan is dat de verdienste van het team." Geen seconde aarzelde Meesseman om haar seizoen in de WNBA met de Washington Mystics te onderbreken voor het EK. "Ze weten dat ik een trotse Belg ben." Geen seconde had ze daar in Praag al spijt van. Niemand scoort meer punten dan Meesseman: 18 tegen Montenegro, 23 tegen Rusland, 16 tegen Letland en 28 in de kwartfinale tegen Italië. Vijftig procent van haar shots gaan binnen.