Toptalent Lambrecht debuteert vandaag in profpeloton

Sinds zijn nationale juniorentitel in 2015 wervelt Lambrecht met de impact van een Amerikaanse orkaan. Zijn fraai beloftedebuut (vice-Europees kampioen) werd vorig jaar bekroond met de Kristallen Fiets voor jongeren. En nu gaat het pas echt hard, met onder meer winst in Luik-Bastenaken-Luik U23 en de Vredeskoers en een tweede plaats in de Toekomstronde. "Ik heb Bjorg dit seizoen niet één slechte race zien rijden", zegt Kurt Van De Wouwer, coach bij Lotto-Soudal U23. "Regelmaat is zijn troef." Een pocketklimmer, heet Lambrecht in wielerjargon: 1.69 meter voor 54 kilogram.