Topreekshoofd Kerber naar huis

Volgende week staat er een nieuwe nummer één aan het hoofd van de WTA-ranking. De nederlaag van Angelique Kerber (WTA 1) tegen Garbiñe Muguruza (WTA 14) zorgt ervoor dat ofwel Karolina Pliskova (WTA 3) ofwel Simona Halep (WTA 2) die eer te beurt valt. De 25-jarige Roemeense haalde het in de achtste finale met 7-6, 6-2 van Victoria Azarenka (WTA 683) en speelt vandaag tegen Johanna Konta (WTA 7) voor een plek in de halve finale én die hoogste plek op de wereldranglijst. De pupil van coach Wim Fissette won in een kraker (7-6, 4-6, 6-4) van de Française Caroline Garcia (WTA 22) en werd zo de eerste Britse bij de laatste acht sinds Jo Durie in 1984. Venus Williams (WTA 11) had geen kind (6-3, 6-2) aan de 19-jarige Ana Konjuh (WTA 29).