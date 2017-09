Topoverleg tussen bestuur van AA Gent en Vanhaezebrouck

Er vond gisteravond topoverleg plaats in de Ghelamco Arena. Nadat Hein Vanhaezebrouck zondag na de nederlaag tegen Zulte Waregem voor het eerst twijfels uitte over de vraag of hij het schip nog kon rechttrekken bij AA Gent, kreeg de coach de tijd om rustig na te denken. Vanhaezebrouck arriveerde omstreeks 20 uur met een brede glimlach, alsof er geen vuiltje aan de lucht was. "Dit is geen speciale bespreking, we doen dit elke week", zei hij. Op de vraag of hij zondag nog op de bank zit voor de wedstrijd tegen Club Brugge, gaf Vanhaezebrouck geen commentaar. Dat er elke week samengezeten wordt, klopt. Alleen is het ongebruikelijk dat Mogi Bayat, de manager van Vanhaezebrouck, daarbij aanwezig is. En dat was gisteravond wel het geval.