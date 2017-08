Topclubs azen op kortere transferperiode

De verantwoordelijken van de twintig Premier League-clubs trekken op 7 september naar Londen om er te stemmen. Op tafel ligt een voorstel om vanaf de zomer van 2018 alleen nog inkomende transfers tot net voor de eerste speeldag toe te laten. Dat moet voor meer stabiliteit in de spelerskernen en minder heisa zorgen. Nu sluit de transfermarkt in Engeland, net als in België, op 31 augustus, maar dan is de competitie al enkele weken op gang gefloten. En dat levert onvermijdelijk soaps op, tot irritatie van fans, trainers en bestuursleden. De verwachting is dat de stemming volgende maand een gunstig resultaat oplevert, maar vraag is of de rest van Europa dan dat voorbeeld zal volgen.