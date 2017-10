Tommelein wil einde aan deur-aan-deurcontracten

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) wil de wanpraktijken bij de deur-aan-deurverkoop van energiecontracten aanpakken. Net als federaal minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V). Maar Peeters geeft volgens Tommelein geen gehoor aan zijn 'constructieve voorstellen'.

Of Tommelein ook initiatief zal nemen, om de deur-aan-deurverkoop van malafide energiecontracten aan banden te leggen: dat wilde Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) weten. Vorige maand kreeg een armoedevereniging uit Oostende daarover een heleboel klachten binnen. Tommelein zegt dat hij zelf tegen de deur-aan-deurverkoop van energiecontracten is. "Daar moet krachtig tegen opgetreden worden", vindt hij. Hij benadrukt wel dat het zijn bevoegdheid niet is, maar die van minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V). "Ik heb Peeters via een brief en mails veelvuldig opgeroepen om samen te werken, maar onze voorstellen vinden geen gehoor", aldus Tommelein.