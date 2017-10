Tommelein en Marghem botsen over gasbeleid

Federaal energieminister Marie-Christine Marghem (MR) heeft een infocampagne gelanceerd rond de omvorming van onze aardgasnetten. Opvallende afwezige was Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld). Onduidelijkheid over de factuur van de omschakeling zorgt voor wrevel. Hij vindt dat de federale regering zich moet houden aan een afspraak uit het regeerakkoord. Daarin was de oprichting beloofd van een 'nationaal energiefonds'. "Op het overlegcomité is overeengekomen dat Marghem daarover overleg met de gewesten moet organiseren. We hebben nog niets gehoord", klinkt het op zijn kabinet.