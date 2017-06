Toestand stelt onderbenutte ruimte ter beschikking van sociaal-culturele initiatieven. In 2014 sloeg Toestand zijn tenten op aan de Brusselse Havenlaan. Daar runt het Allee du Kaai, een ontmoetingsplaats voor organisaties uit de Brusselse Maritiem- en Noordwijk. In Anderlecht loopt een soortgelijk project in de oude gebouwen van PIAS, en in Sint-Gillis in de openbare ruimte.