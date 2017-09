Tijd voor duidelijke tactiek

1

Sterkhouders opnieuw in vorm krijgen

38 miljoen euro. Dat is het prijskaartje dat manager Herman Van Holsbeeck afgelopen zomer rond de nek van Leander Dendoncker hing. Er waren immers zijn fantastische parcours in Europa, zijn status als Rode Duivel en zijn unieke profiel, gecombineerd met zijn leeftijd (22). Kortom: die naar Belgische normen waanzinnige som was zowaar nog te verdedigen ook. Vandaag is díe Dendoncker onherkenbaar, zo 'bewees' hij tegen Celtic op een weliswaar voor hem ongewone positie centraal achterin. Hopeloos uit vorm. En hij is niet de enige. Lukasz Teodorczyk zit dit seizoen nog maar aan twee doelpunten, Sofiane Hanni wervelt niet meer als weleer, aanwinsten Sven Kums en Henry Onyekuru zijn op zoek naar zichzelf en Uros Spajic verdedigt veelal te ongecontroleerd - hij heeft veel overtredingen nodig.