Tieners sliepen 29 keer in een cel

In maart 2015 werd een 17-jarig meisje gedumpt aan het Antwerpse justitiepaleis. De psychiatrische kliniek kon haar niet meer opvangen. Omdat er nergens anders plaats was, moest ze een nacht in de politiecel doorbrengen. Geschokt pleegden Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en federaal minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) spoedoverleg om zulke misstanden te vermijden. Uit het jaarrapport van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg blijkt dat de resultaten voorlopig uitblijven. In 2016 waren er 29 nachten waarin een minderjarige als noodgreep in een politiecel moest blijven.