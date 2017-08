Tien vrijwilligers geweigerd op Pukkelpop

Tien Pukkelpop-vrijwilligers zijn geweigerd na een screening van de politie van Hasselt. Zij mogen om veiligheidsredenen niet aan de slag op het festival, dat donderdag van start gaat. De reden voor hun uitsluiting is niet gecommuniceerd, maar wie ooit in contact kwam met het gerecht voor drugshandel, verboden wapenbezit of terreur geraakt sowieso niet door de screening. De burgemeester van Hasselt wijst er in Het Belang van Limburg op dat het een zeer kleine minderheid is, op een totaal van 20.000 gescreende medewerkers en vrijwilligers. Sinds vorig jaar vraagt het ministerie van Binnenlandse Zaken aan festivals om iedereen die belast is met bewakingsopdrachten door de lokale politie te laten screenen.