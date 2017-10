Tien skidorpen waar nooit een file staat

Waarom kiezen de meesten toch altijd voor drukke skigebieden, vraagt Alpen-specialist Hajo Smit zich af. Hij raadt warmpjes deze tien rustige plekken aan.

LES MARÉCOTTES

ZWITSERLAND In een vergeten hoekje tussen het Zwitserse deel van Portes du Soleil en het Franse Chamonix-Mont Blanc ligt het dorpje Les Marécottes-Salvan. Diep in de grillige Vallée du Trient met doodlopende autoweg. Alleen de bergtrein tussen Martigny en Chamonix gaat erdoor. Het pittoreske dorp biedt een Alpendierentuin, 25 kilometer pistes en een handvol liften. Het treintje gaat verder naar Vallorcine waar je skipas ook geldig is. Berggidsen nemen toerskiërs mee het hooggebergte in. valleedutrient-vallorcine.com

ST. LUC

ZWITSERLAND Vanuit wijnhoofdstad Sierre in het Rhônedal bereik je via eindeloze haarspeldbochten de Val d'Anniviers met drie weinig bekende skigebieden.