Thiam past voor BK atletiek door knieletsel

Geen Nafi Thiam op het BK atletiek op 1 en 2 juli in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. De 22-jarige olympische kampioene zevenkamp, die eind mei nog met een monsterscore en nieuw persoonlijk record van 7.013 punten uitpakte op de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis, heeft sinds twee weken last van de patellapees. Met het WK in augustus in aantocht verkiest de Naamse om geen enkele risico's te nemen. Op het BK vorig jaar blesseerde Thiam zich aan de elleboog. In principe hervat de meerkampster op 8 juli tijdens de Urban Series van de Memorial in Antwerpen met het verspringen. Ook haar deelnames aan de meeting van Luik (19 juli, verspringen) en Heusden (22 juli, hoogspringen) komen niet in het gedrang.