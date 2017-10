There's a crack in everything: kraken brengt ook vernieuwing

Pascal Debruyne is onderzoeker aan de Middle East and North Africa Research Group (MENARG), UGent

De woorden van Leonard Cohens 'There's a crack in everything, that's how the light gets in', kunnen wat licht werpen op de meerwaarde van kraakpraktijken. Het debat over kraken, naar aanleiding van de nieuwe kraakwet die donderdag wordt goedgekeurd in de Kamer, laat weinig nuance toe. Het staaltje schaamteloze framing en populistische sloganpolitiek speelt daar een rol in. Daardoor is het onderscheid verdwenen tussen enerzijds schimmige tussenfiguren die precaire arbeiders een bewoond pand inluizen terwijl de eigenaar op vakantie is, en anderzijds de inname van gebouwen die structureel leeg worden gelaten met medeweten van de eigenaar. Het eerste was en is een misdrijf. Het tweede is een sociale praktijk die leegstand omzet in experimentele bezetting en zelfs tot vernieuwing in beleidsmiddens leidt.