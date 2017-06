Theateradaptatie '1984' maakt publiek misselijk

"Het is niet mijn gewoonte om het publiek te waarschuwen in recensies, maar sommige scènes in de tweede helft van 1984 zijn zo grafisch dat het bijna martelporno wordt." Als zelfs een The New York Times-recensent van de wijs is gebracht door een theaterstuk, dan weet je dat het de moeite is. De Broadway-adaptatie van George Orwells dystopische klassieker choqueert en beroert. The Hollywood Reporter laat weten dat toeschouwers flauwvallen of moeten overgeven tijdens de voorstelling.