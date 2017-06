The sky is the limit

Paul Gheysens stuurde de Antwerp-fans gisteren met grootse dromen naar bed. The Great Old opnieuw de hoogdagen van weleer laten beleven, daar is het hem om te doen. De Ghelamco-baas met een vermogen van meer dan 800 miljoen euro is hyperambitieus. Hij ontvouwde trots een fors deel van zijn plannen. "We hebben een hinterland van misschien wel een miljoen mensen. We zijn die mensen iets verschuldigd. Binnen twee tot drie jaar willen we staan waar we moeten staan."