THE ROCK De populairste man ter wereld

Portret. Van topworstelaar over best betaalde acteur ter wereld tot potentieel president

Razend populair is hij, Dwayne 'The Rock' Johnson, acteur en worstelkampioen. Sinds deze week is hij ook bij ons weer te zien in het derde seizoen van Ballers op Play More. Waarom kan het publiek niet anders dan deze kale kolos doodknuffelen?