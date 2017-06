Terug naar de belle epoque

Blankenberge, Blankenberge, parel aan de kust.' Hugo Matthysen zingt al sinds 1990 zijn lof over de badplaats en hij heeft overschot van gelijk. Blankenberge telt heel wat panden die herinneren aan de belle époque. Belle époque of 'het mooie tijdperk' is de benaming voor de periode 1870-1914 die gelijkstond aan grote welstand voor een klein deel van de bevolking als gevolg van de tweede industriële revolutie. De elite wilde met volle teugen genieten en deed dat onder meer aan zee.