Terreurwapens lagen op domein Limburgse school

Het was na de schietpartij waaruit Salah Abdeslam op 15 maart 2016 kon ontsnappen, dat er in zijn schuilplaats in de Driesstraat in Vorst een laptop aangetroffen werd. Daar stonden video's op van extremistische predikers, foto's van mogelijke doelwitten en informatie over wapens en legerkledij. Maar de belangrijkste vondst was een map met de titel 'Salah' - een teken dat hij door Abdeslam werd gebruikt. Veel bestanden waren gewist, maar de computerspecialisten van de federale politie wisten die te reconstrueren en stootten zo ook op een merkwaardige plattegrond.